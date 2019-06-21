جزيرة نرويجية تسعى لتكون أول منطقة "بلا توقيت" في العالم

يطالب سكان جزيرة "سوماروي"، شمالي النرويج، حيث لا تغرب الشمس لمدة 69 يوما كاملة خلال فصل الصيف، أن يجعلوا جزيرتهم أول منطقة "خالية من التوقيت" في العالم.

بعد ليل قطبي طويل، إذ لا تشرق الشمس من نوفمبر إلى يناير، يحاول سكان الجزيرة الاستفادة القصوى من فصل الصيف، عندما تبقى الشمس في السماء من 18 مايو إلى 26 يوليو. خلال هذه الفترة، يتم تجاهل ضبط الوقت التقليدي، وليس من غير المألوف أن نرى أشخاصاً يقومون بكل أنواع الأشياء في ساعات متأخرة من "الليل" (الساعة الثالثة صباحاً)، مثل القيام بالأعمال المنزلية أو السباحة أو لعب الكرة في باحات منازلهم. ونظراً إلى أن ضوء النهار دائم، فالناس ينامون متى شعروا بالحاجة إلى ذلك. كان الأمر هكذا منذ أجيال، ولكن الآن يريد شعب "سوماروي" إعلان جزيرتهم منطقة خالية من التوقيت.

وقال أحد سكان الجزيرة، ويدعى كيل أوفي هفيدينغ: "هناك ضوء دائم في اليوم، ونتصرف وفقا لذلك"، متابعاً: "في منتصف الليل، الساعة الثانية صباحاً، يمكن مشاهدة الأطفال وهم يلعبون كرة القدم، وآخرين يقومون بصيانة منازلهم أو تقليم العشب، والمراهقون يذهبون للسباحة".

إقرأ المزيد

بالنسبة للكثيرين من السكان، فإن الحصول على "منطقة بلا توقيت" يعني ببساطة إضفاء الطابع الرسمي على شيء يمارسونه لأجيال. قد يبدو الأمر مزحة أو حيلة ترويجية، مع أن الجزيرة تلقت دفعة سياحية بعد الإعلان عن الخطة، لكن السكان المحليين يأخذونها على محمل الجد. لقد التقوا بالفعل بعضو في البرلمان النرويجي لتسليم توقيعات عرائض بهذا الخصوص، وإذا نجحوا فإن أكثر من 300 شخص من سكان الجزيرة يخططون لجعل المدارس وساعات العمل أكثر مرونة من خلال تجاهل ساعات العمل التقليدية. الجسر المؤدي إلى الجزيرة من البر الرئيس مزيّن بالساعات بدلاً من الأقفال التي نراها على الجسور الأخرى حول العالم.

المصدر: وام