موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة

شهدت العاصمة الروسية موسكو الخميس 20 يونيو الجاري احتفالات مميزة بمناسبة انتهاء طلاب المدارس الثانوية من امتحانات التخرج في المدرسة.

وكما جرت العادة كل سنة قامت سلطات المدينة بتهنئة الطلاب من خلال احتفالات مميزة، للترفيه عنهم بعد انتهاء العام الدراسي الطويل ورهبة الامتحانات.

RT

RT

وشهدت الاحتفالات هذا العام حضورا كبيرا لأكثر من 22 ألف طالب من أكثر من 338 مدرسة ثانوية روسية.

RT

ومن أبز هذه الاحتفالات كانت تلك التي جرت في حديقة "غوركي" الشهيرة في موسكو، والتي شهدت فعالياتها عددا من الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية، وعروضا مميزا للألعاب النارية.

RT

ومن جانبها شاركت قناة RT بتغطية أجواء السعادة والمرح التي عمت سير الاحتفالات، والتي استمر بعضها حتى فجر اليوم التالي.

RT

RT

المصدر: RT