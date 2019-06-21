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موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة

مجتمع

موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
احتفالات طلاب المدارس الثانوية الروسية بانتهاء الامتحانات
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شهدت العاصمة الروسية موسكو الخميس 20 يونيو الجاري احتفالات مميزة بمناسبة انتهاء طلاب المدارس الثانوية من امتحانات التخرج في المدرسة.

وكما جرت العادة كل سنة قامت سلطات المدينة بتهنئة الطلاب من خلال احتفالات مميزة، للترفيه عنهم بعد انتهاء العام الدراسي الطويل ورهبة الامتحانات.

موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
مرور خريجي المدارس الثانوية على البساط الأحمر لحضور الاحتفالات في حديقة "غوركي" في العاصمة الروسية موسكو
موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
أحد العروض الفنية التي شهدتها الحتفالات في مدينة موسكو

وشهدت الاحتفالات هذا العام حضورا كبيرا لأكثر من 22 ألف طالب من أكثر من 338 مدرسة ثانوية روسية.

موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
إحدى خريجات المدارس الثانوية في موسكو

ومن أبز هذه الاحتفالات كانت تلك التي جرت في حديقة "غوركي" الشهيرة في موسكو، والتي شهدت فعالياتها عددا من الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية، وعروضا مميزا للألعاب النارية.

موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
إحدى الحفلات الراقصة التي عقدت في موسكو بمناسبة الاحتفال بطلاب المدارس الثانوية

ومن جانبها شاركت قناة RT بتغطية أجواء السعادة والمرح التي عمت سير الاحتفالات، والتي استمر بعضها حتى فجر اليوم التالي.

موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
عروض الألعاب النارية التي تخللت الاحتفالات في موسكو
موسكو تهنئ طلاب المدارس باحتفالات مميزة
RT
فرح خريجي المدارس الثانوية الروسية بانتهاء المرحلة الثانوية

المصدر: RT

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