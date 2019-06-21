مفاجأة.. أسمن عارضة أزياء في العالم تفوز بجائزة أفضل غلاف مجلة!

أعلن صحفيو النسخة البريطانية من مجلة Cosmopolitan عن فوز غلاف المجلة الذي يحمل صورة أسمن عارضة أزياء في العالم بجائزة الغلاف الأفضل.

وشاركت عارضة الأزياء، التي تزن 130 كيلوغراما، تيس هوليداي، معجبيها بهذا الحدث السعيد في حسابها على "إنستغرام".

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وأكدت هوليداي، أثناء كلمتها في حفل توزيع الجوائز، أنها لم تكن تتخيل أن يصبح جسم بدين كجسمها على غلاف مجلة "الفكرية والجنسية".

وأضافت عارضة الأزياء أنها اشتهرت بعد عرض صورتها على الغلاف وأصبحت تتلقى رسائل من النساء من جميع أنحاء العالم يخبرنها بأنها غيرت حياتهن. وتمنت هوليداي أن يتحلى جميع معجبيها بالشجاعة والثقة بالنفس لكي لا يضيعوا فرصهم في الحياة.

ونشرت هوليداي تعليقا لها في "إنستغرام" تقول فيه: "إن هذه الجائزة هي دليل على أنه بالرغم من المسافة الطويلة التي لم يتم اجتيازها بعد، فإن الناس يهتمون بالحالات الخاصة ويقدمون شعورا يعبر عن أهمية كل شخص في هذا العالم".

Phew, I’m literally a COSMO GIRL!! Can’t believe I’m saying that! 😭😭

Thank you @CosmopolitanUK for this incredible opportunity 🙏🏻 If I saw a body like mine on this magazine when I was a young girl, it would have changed my life 💕

Issue hits stands 8/31! 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/sBYWY7nEwZ — Tess Holliday 🥀 (@Tess_Holliday) 29 августа 2018 г.

المصدر: لينتا. رو