 
مباشر

محمد رمضان يتحدى الجميع ويظهر "عاريا" في فيديو جديد

مجتمع

محمد رمضان يتحدى الجميع ويظهر
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m0bd

تحدى الفنان المصري محمد رمضان قرارات المجلس الأعلى للإعلام في مصر، والتي تنص لائحته على عدم ظهور أي ممثل "عاريا" في أعماله الفنية، وظهر في فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا".

إقرأ المزيد
تصريح ناري.. بماذا وصف يوسف شعبان الفنان محمد رمضان!
تصريح ناري.. بماذا وصف يوسف شعبان الفنان محمد رمضان!

وطرحت شركة "روتانا"، فيديو كليب الأغنية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر محمد رمضان، في الأغنية بشخصيتين، الأولى كانت داخل أحد المتاحف، في شكل "زائر"، للمتحف.

 وظهر محمد رمضان، في الشخصية الثانية وهو يرتدي ملابس أحد المقاتلين، حيث جلس على مقعد يشبه المقعد الذي تنافس عليه أبطال مسلسل صراع العروش، Game of Thrones.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها محمد رمضان، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ ظهر في أحد مشاهد مسلسله "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي، "عاريا"، في مشهد له مع الفنانة المصرية نسرين أمين، وهو ما أثار الكثير من الجدل وقتها.

يذكر أن محمد رمضان، أحيا أولى حفلاته الغنائية في مصر، في ساحة مركز المنارة، وصعد مسرح الحفل الذي صمم خصيصا له، بسيارته "البورش"، وعدد من الدراجات النارية، وظهر على المسرح "عاريا"، ما أثار الكثير من الجدل وحرر ضده بعض البلاغات والشكاوى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سيارة إسعاف "تخترق" الحشود في هونغ كونغ