محمد رمضان يتحدى الجميع ويظهر "عاريا" في فيديو جديد

تحدى الفنان المصري محمد رمضان قرارات المجلس الأعلى للإعلام في مصر، والتي تنص لائحته على عدم ظهور أي ممثل "عاريا" في أعماله الفنية، وظهر في فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا".

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وطرحت شركة "روتانا"، فيديو كليب الأغنية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر محمد رمضان، في الأغنية بشخصيتين، الأولى كانت داخل أحد المتاحف، في شكل "زائر"، للمتحف.

وظهر محمد رمضان، في الشخصية الثانية وهو يرتدي ملابس أحد المقاتلين، حيث جلس على مقعد يشبه المقعد الذي تنافس عليه أبطال مسلسل صراع العروش، Game of Thrones.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى فيها محمد رمضان، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ ظهر في أحد مشاهد مسلسله "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي، "عاريا"، في مشهد له مع الفنانة المصرية نسرين أمين، وهو ما أثار الكثير من الجدل وقتها.

يذكر أن محمد رمضان، أحيا أولى حفلاته الغنائية في مصر، في ساحة مركز المنارة، وصعد مسرح الحفل الذي صمم خصيصا له، بسيارته "البورش"، وعدد من الدراجات النارية، وظهر على المسرح "عاريا"، ما أثار الكثير من الجدل وحرر ضده بعض البلاغات والشكاوى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية