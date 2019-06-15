احتمال رفع الحد الأقصى للسرعة في الطرق الروسية المدفوعة الأجر

أعد معهد البحوث العلمية التابع لوزارة النقل الروسية مشروعا للقرار الوزاري يقضي بزيادة الحد الأقصى لسرعة السير في الطرق الروسية الخاصة من 110 إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأنه يتوقع أن يصدر القرار الوزاري بهذا الشأن في أغسطس المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن سرعة السير في الطرق الخاصة الروسية سترتفع في حقيقة الأمر إلى 150 كيلومترا في الساعة، مع العلم أن زيادة السرعة 20 كيلومترا في الساعة فوق المسموح به لا تفرض شرطة المرور غرامة عليها.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة الطرق الروسية "أفتودور" تعتزم تطبيق نظام زيادة الحد الأقصى للسرعة في 7 طرق روسية مدفوعة الأجر. وأضافت أن المؤسسة تدرس حاليا إمكانية رفع الحد الأقصى المسموح به للسرعة من 90 إلى 110 كيلومترات في الساعة (من 110 إلى 130 في حقيقة الأمر حسب شروط المرور) في 44 قسما للطرق الفدرالية العامة.

المصدر: فيستي. رو