فندق يعرض إقامة مجانية للراغبات بالإجهاض

عرضت إدارة فندق في ولاية ميشيغان الأمريكية إقامة مجانية على أي امرأة قدمت إلى الولاية بغرض الخضوع لعملية إجهاض، تعبيرا بذلك عن معارضتها لحظر الإجهاض في ولايات أمريكية أخرى.

وخاطبت مديرة فندق Yale، شيلي أوبراين، في بيان نشرته على صفحة الفندق في "فيسبوك"، النساء اللواتي يعشن في ولاية اعتمدت سلطاتها قوانين تقيد "حق النساء في الإجهاض" بالقول: "ليس بإمكاننا أن نؤثر على كيفية تعامل السلطات المحلية معكن (في الولايات التي منعت الإجهاض). لكن إذا تمكنتن من الوصول إلى ميشيغان، فسنوفر لكن إقامة لبضع ليال وسنساعدكن في التنقل قبل وبعد العملية".

ورأت أوبراين أنه ينبغي أن تتمتع النساء بحقهن في ممارسة السلطة على أجسامهن باستقلالية، مضيفة: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس عالما حرا".

وفي الأشهر الماضي، حظرت ولاية ألاباما الإجهاض بشكل تام تقريبا، فيما اعتمدت ولايات أمريكية أخرى، بينها جورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وأوهايو، تشريعات تمنع الإجهاض إذا كانت نبضات قلب الجنين مسموعة.

المصدر: سي إن إن