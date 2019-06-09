 
مباشر

فندق يعرض إقامة مجانية للراغبات بالإجهاض

مجتمع

فندق يعرض إقامة مجانية للراغبات بالإجهاض
facebook.com/theyalehotel
فندق Yale بولاية ميشيغان الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyrq

عرضت إدارة فندق في ولاية ميشيغان الأمريكية إقامة مجانية على أي امرأة قدمت إلى الولاية بغرض الخضوع لعملية إجهاض، تعبيرا بذلك عن معارضتها لحظر الإجهاض في ولايات أمريكية أخرى.

وخاطبت مديرة فندق Yale، شيلي أوبراين، في بيان نشرته على صفحة الفندق في "فيسبوك"، النساء اللواتي يعشن في ولاية اعتمدت سلطاتها قوانين تقيد "حق النساء في الإجهاض" بالقول: "ليس بإمكاننا أن نؤثر على كيفية تعامل السلطات المحلية معكن (في الولايات التي منعت الإجهاض). لكن إذا تمكنتن من الوصول إلى ميشيغان، فسنوفر لكن إقامة لبضع ليال وسنساعدكن في التنقل قبل وبعد العملية".

ورأت أوبراين أنه ينبغي أن تتمتع النساء بحقهن في ممارسة السلطة على أجسامهن باستقلالية، مضيفة: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا ليس عالما حرا".

وفي الأشهر الماضي، حظرت ولاية ألاباما الإجهاض بشكل تام تقريبا، فيما اعتمدت ولايات أمريكية أخرى، بينها جورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وأوهايو، تشريعات تمنع الإجهاض إذا كانت نبضات قلب الجنين مسموعة.

المصدر: سي إن إن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا