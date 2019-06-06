بوتين يكشف عن أبطاله المفضلين!

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء، أن ألكسندر بوشكين وبطرس الأكبر هم من أبطاله المفضلين.

وقال بوتين: "لقد قمت بالفعل بتسمية واحد منهم بوشكين، ولا يمكن للمرء ألا يذكر ذلك في يوم ميلاده، ثم بطرس الأكبر، مؤسس المدينة التي ولدت فيها، فهو الإصلاحي والمشهور والعظيم الذي غير بلدنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التركيز على بطل معين أمر غير ناجح، لأن هناك الكثير منهم.

وأضاف، "لدينا الكثير ولا يمكن التركيز على واحد منهم. لدينا الكثير من الفنانين ورجال الدولة. أنا أحب موسيقى تشايكوفسكي كثيرا".

المصدر: لايف. رو