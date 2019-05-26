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مشاهير هوليوود "يغزون" أحياء دمشق (صور)

مجتمع

مشاهير هوليوود
Reuters / Marko Djurica
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمشاهير هوليوود في شوارع سوريا القديمة وأسواقها.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل الإعلام، قامت الفنانة السورية الأرمنية ستيفاني سانوسيان (27 عاما) بدمج صور لفنانين ونجوم عالميين وصحفيين، بمواقع مختلفة في شوارع سوريا القديمة.

وقالت ستيفاني سانوسيان في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن ما دفعها إلى الاهتمام بمشروع كهذا، يتمثل بـ"تغيير نظرة الناس" حول الهوية والثقافة السورية.

وبحسب موقع CNN، فإن الفنانة السورية الأرمنية لا تملك أي أسلوب معين لاختيار الموقع أو الشخصية التي تود إضافتها إلى الصورة، بل تحصل على إلهامها من المواد التي تراها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال استخدام الصور التي تولد السعادة أو تثير ذكرى معينة.

إلى ذلك، ظهرت في الصور التي نشرتها ستيفاني سانوسيان على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، المغنية الشهيرة سيلين ديون، والصحفية آنا وينتور، والمحررة ليزا لوفز، وغيرهم من المشاهير في العالم.

المصدر: CNN + إنستغرام

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