الشرطة السورية تقبض على كبير النشالين في دمشق

ألقت أجهزة الأمن السورية القبض على أحد النشالين، المطلوبين للعدالة وقد صدر بحقه أكثر من 35 محضر جلب بسبب السرقة وتعاطي المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم السبت، إنه تم القبض على كبيرالنشالين "بالجرم المشهود، أثناء قيامه بنشل أحد المواطنين وسط الازدحام، وتم كشفه عن قبل عناصر القسم المراقبين المتواجدين في المكان".

وأوضحت الوزارة أنه اعترف أثناء التحقيق معه بما نسب إليه، مشيرة إلى أنه "في أوقات الأعياد يشتري بضائع بسعرها النظامي ويبيعها بأسعار زهيدة بهدف جذب أكثر عدد من الضحايا". وأضافت أن المذكور بقيامه بأكثر 26 حالة نشل خلال الأيام العشرين الماضية في عدة مناطق في دمشق.

المصدر: وزارة الداخلية السورية