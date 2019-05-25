جولة أيقونة كاتدرائية الجيش الروسي مستمرة في أنحاء روسيا

استمرت يوم 23 مايو جولة أيقونة المنديل التي أبدعها الرسامون الأرثوذكس الروس لكاتدرائية الجيش الروسي عبر المدن والقرى الروسية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي.

ووصلت الأيقونة يوم 23 مايو الجاري إلى مدينة نوفوشركسك بصفتها عاصمة لإقليم قوزاق نهر الدون حيث أقيم القداس بهذه المناسبة. وستظل الأيقونة هناك لغاية 2 يونيو، ثم ستنتقل إلى مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا).

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن جولة الأيقونة عبر روسيا انطلقت في 30 أبريل الماضي من مدينة سيفاستوبول بالقرم الروسي، ثم انتقلت إلى مدينة روستوف على نهر الدون حيث مارس زهاء 56 ألف مسيحي روسي التبرك بها.

وستقيم الأيقونة في جنوب روسيا وشمال القوقاز لغاية أغسطس القادم، ثم ستنقل إلى القاعدتين العسكريتين الروسيتين في جمهورية أوسيتيا الجنوبية وأرمينيا وتنتهي الجولة في كاتدرائية الجيش الروسي التي ستختتم عملية إنشائها بضواحي موسكو بحلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية يوم 9 مايو عام 2020 .

Vitaly Belousov

يذكر أن الكاتدرائية الأرثوذكسية العسكرية البالغ ارتفاعها 95 مترا يمكن أن تتسع لـ6000 شخص. وللكاتدرائية 5 أقسام، منها رئيسي يكرس لعيد قيامة المسيح.

أما الأقسام الأربعة الباقية، فتخصص لصنوف القوات المسلحة الأربعة والقديسين الرعاة لها.

تعد أيقونة المنديل أو أيقونة المسيح المخلص حامية لكل من يحارب في سبيل الوطن. وقد تبرع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أمواله الشخصية لإبداع تلك الأيقونة.

المصدر: تاس