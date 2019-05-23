الأجانب يمكن أن يخدموا في الجيش الروسي بعقد واحد فقط

تبنى مجلس الاتحاد الروسي قانونا فيدراليا، يقضي بأن المواطنين الأجانب المقيمين في روسيا قانونيا، يمكن أن ينضموا للخدمة العسكرية في الجيش الروسي بعد توقيع عقد بهذا الشأن.

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وأشارت وكالة "تاس" الروسية إلى أن القانون السابق سمح أيضا للأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و30 عاما بالالتحاق بصفوف الجيش الروسي. وكان بإمكانهم تجديد العقد بعد انتهاء مفعوله.

إلا أن القانون الفيدرالي الجديد يسمح لهم بتوقيع عقد واحد فقط للخدمة العسكرية في الجيش الروسي. أما تجديده أو توقيع عقد آخر فيشترط الحصول على الجنسية الروسية.

كما يقضي القانون الجديد بأن يكون المتطوع الأجنبي في الجيش الروسي بسن يتراوح بين 19 عاما و35 عاما ولديه التأهيل الثانوي والصحة الجيدة والمواصفات البدنية المقبولة.

المصدر:فيستي. رو