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عاشق محتال يستدرج عجوزا لتذكره في وصيتها

مجتمع

عاشق محتال يستدرج عجوزا لتذكره في وصيتها
Thames Valley Police
آن مور مارتن
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عاشق بريطاني شاب كان يكتب على المرايا جملا كأنها مقتبسة من الإنجيل لحبيبته العجوز، من أجل أن تذكر اسمه في وصيتها قبل الموت.

ويفيد موقع "بي بي سي نيوز" بأن آن مور مارتن (83 سنة) البريطانية، اعتقدت بأن الله يتواصل معها وكادت تفقد عقلها. فالشاب العاشق بنجامين فيلد (28 سنة)، يكتب لها في البداية، ويرسل بطاقات بريدية، وقصائد حب وتلميحات بالزواج. وغالبا ما كان يطلب منها بعض المال، مؤكدا لها أنه بحاجة إلى 27 ألف جنيه إسترليني لتسديد نفقات علاج أخيه المريض.

وفيما بعد بدأت مارتن تلاحظ كتابات على المرايا كأنها مقتبسة من الإنجيل مثل "كل ما تعطيه له، سيعود إليك"، "نواياك مقدسة، وعملك لم ينجز بعد"، و"اعتن به وتابعي المهمة التي أوكلها لك الرب" و"صلي من أجل بين، فإنه يحبك".

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واعتقدت هذه العجوز المتدينة أن الله يتواصل معها، وبدأت حالتها النفسية تقلقها، وقررت ترك المنزل للعاشق. ولكن قبل فترة قصيرة من وفاتها غيرت رأيها، لأنها اعتقدت بأن فيلد حاول تسميمها.

وماتت العجوز وفاة طبيعية، فيما اعتقلت الشرطة العاشق الشاب بتهمة التخطيط لقتل مارتن، حين عثرت في هاتفه على صور ما كان يكتبه على المرايا.

أما فيلد فينفي جميع التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه فعلا خدع العجوز، ولكنه لا يتفق مع تهمة التخطيط لقتلها بمساعدة صديقه.

ولا زالت التحقيقات مستمرة بهذه القضية.

المصدر: لينتا. رو

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