طفل أمريكي عمره 5 سنوات يقهر المرض الخبيث

بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عام، احتفلت الممرضات والطاقم الطبي، في مشفى أمريكي بشفاء طفل عمره 5 سنوات، تمكن من التغلب على المرض الخبيث.

تم تشخيص الطفل سلاتر بوشمان بمرض السرطان من الدرجة الرابعة، مع وجود خطورة مرتفعة للإصابة بورم الخلايا العصبية، حينما كان في الرابعة من عمره.



وبعد قضاء 425 يوما في المشفى للعلاج، نجح الأطباء في شفائه من المرض، وسوف يعود أدراجه إلى المنزل أخيرا، حيث أعربت عائلته، و أخوه الأكبر على وجه الخصوص عن سعادتهم بعودته إلى المنزل سالما معافى.

أما طاقم المستشفى فقد احتفل على طريقته بالطفل سلاتر، وراحوا يداعبونه بالتراشق بقصاصات الأوراق وسط سعادة غامرة بشفائه.

المصدر: وكالات