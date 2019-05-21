"العاصوف" يشعل الشبكات الاجتماعية بـ"الاقتحام المسلح للحرم المكي"

عرضت الحلقة 15 من الجزء الثاني من المسلسل السعودي "العاصوف"، تفاصيل قصة اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما، ما أثار ضجة على الشبكات الاجتماعية.

وعقب أربعة عقود من وقوع هذه الحادثة الشهيرة، عرضت حلقة الاثنين 20 مايو، مشاهد مثيرة حول اقتحام مسلحين للحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي ومناصريه، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالانتقادات والآراء المتباينة بين الإيجابي والسلبي.

حلقة الليلة من العاصوف

أحداث الحرم



الليلة غير .. pic.twitter.com/n5ogvW4N0i — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 20, 2019

وحظيت الحلقة بمتابعة واسعة من قبل المشاهدين السعوديين الذي أطلقوا العنان للنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط تباين كبير في ردود الأفعال حول ما شوهد من أحداث.

وكشفت الحلقة 15 عن المراحل الأولى من الحادثة فقط، عندما بدأت جماعة جهيمان العتيبي، الذي قاد المجموعة يومها، بتوزيع الأسلحة وإعلان ظهور "المهدي المنتظر"، بينما تستعد الجهات الأمنية للسيطرة على الوضع المتفاقم.

هل يمثل #العاصوف المجتمع السعودي في حقبة السبعينات؟ ولماذا يسعى من يقف خلف المسلسل لتشويه سمعة السعودية؟

الأستاذ (ماجد الرويلي) يفضح حقيقة #العاصوف بكلام أكثر من رائع pic.twitter.com/LsHBb2gZFi — معالي الربراري (@Mrbrary) May 18, 2019

انتاج محترم ، قصة مؤثرة ، ممثلين مبدعين ، الدراما السعودية تفتتح مرحلة جديدة تتجاوز بها القضايا الاجتماعية الهامشية وتحلق بالإبداع شكلا ومضمونا ، شكرًا مجموعة #mbc وشكرا لكل من دعم هذا الطرح الجريء لمحطات مهمه من تاريخنا الحديث 💚🇸🇦#العاصوفpic.twitter.com/ViB3fLgN85 — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) May 20, 2019

ومن المنتظر أن تعرض الحلقات المقبلة المراحل المتبقية من الحادثة، ما يجعل المسلسل أول عمل سعودي يروي ما حدث في تلك الفترة لمن لم يعايشوها من سكان المملكة والمشاهدين العرب.

وأشاد عدد من المتابعين بأداء الممثلين وطريقتهم في نقل الأحداث بشكل مقنع، فيما قام كثيرون بنشر تفاصيل عملية الاقتحام من مصادر تاريخية فضلا عن نشر فيديوهات وصور توثق بعض جوانب الحادثة.

انت ممثل مبدع لاكن هناك أحداث

في المسلسل العاصوف في الكعبه الشريفه وهناك دارت أحاديث حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف ماالمقصود في هاذه الأحاديث هل هي استهزاء بالامام ومادخل الامام المهدي في المسلسلات المعروف عن السعوديه معاديه لاهل البيت والأمان علي ياريت توضح — الكعبي (@MK3uf2Yv5nZ8nQ0) May 21, 2019

في المقابل، عارضت مجموعة أخرى من المتابعين تصوير حصار الكعبة واقتحام الحرم المكي، ودعت إلى مقاطعة المسلسل.

شوهت المجتمع السعودي بين شعوب العالم في برامج وتمثيليات لا تمثله مثل العاصوف وغيرها — ثامر العتيبي (@TAlrgas) May 21, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسلسل القصبي انتقادات عبر الشبكات الاجتماعية، حيث أن الجزء الأول من "العاصوف" الذي عرض في شهر رمضان من العام الماضي، أثار جدلا كبيرا منذ عرض الحلقة الأولى منه، بسبب رفض البعض لعرض التفاصيل التي يحتويها المسلسل والتي رأى أصحاب التيار المحافظ في السعودية أنها تحاول تشويه صورة المجتمع السعودي، فيما أيد آخرون ما يقدمه المسلسل واعتبروه "علامة فارقة في تاريخ الفن السعودي"، معتبرين أن ما يقدمه أمر واقعي.

#العاصوف عشت تفاصيل حادثة الحرم كان منزلنا قريب من الحرم المكي كنت وقتها طالب في الثاني متوسط..لاول مرة نرى طائرات اسرع من الصوت ومدرعات ..وعرفنا معنى حظر التجول ..وغازات مسيلة للدموع — جمال بنون (@jbanoon) May 21, 2019

اتمنى ان لا يقتصر الانتقاد في مسلسل #العاصوف على التطرف السني .. نامل ان يذهب الى مناقشة فكر وسلبيات الآخرين ..

ان اي فكر يسبب ضرر بالوطن والوحدة الوطنية سواء ماديا او معنويا يجب فتح ملفاته وكشفه دون اَي مجاملة .. — Alwalid (@oryxlov) May 21, 2019

المصدر: وكالات