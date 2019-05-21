الداخلية الروسية تقترح مصادرة السيارات من السائقين المخمورين

اقترحت وزارة الداخلية الروسية على الحكومة إدخال تعديلات على القانون الفيدرالي لمنح رجال شرطة المرور حق مصادرة السيارات من السائقين الذين يقودون السيارة في حال الثمالة.

وقالت وكالة "تاس" نقلا عن المكتب الصحفي في وزارة الداخلية إن اقتراحات وزارة الداخلية تضمنت كذلك إجراءات ترمي إلى تشديد مسؤولية السائقين والمارة في مراعاة قواعد المرور.

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وتقدم في وقت سابق، زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بمبادرة مصادرة السيارات من السائقين المخمورين، مشيرا إلى أن عدد القتلى نتيجة حوادث المرور في روسيا ينخفض تدريجيا، إلا أن مشكلة قيادة السيارات في حالة السكر لا تزال قائمة وتهدد أمن المواطنين.

هذا وتبنى مجلس الدوما بالقراءة الأولى قانونا يقضي بسجن من يقود سيارته في حالة سكر 15 عاما، إذا ما أدت إلى مقتل شخصين أو أكثر من ذلك، والسجن لمدة من 5 أعوام إلى 12 عاما في حال ألحق سائق مخمور أضرارا بصحة مارة أو سائقين آخرين.

المصدر: فيدوموستي