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روسية تزوّجت زورا من ميت لترث أملاكه

مجتمع

روسية تزوّجت زورا من ميت لترث أملاكه
Maksim Serkov
صورة أرشيفية
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رفع المحققون دعوى قضائية ضد امرأة عمرها 51 عاما من أهالي جمهورية بشكيريا الروسية بعد أن تزوّجت رجلا متوفيا لتمتلك شقته.

وقد أثبت المحققون أن المرأة اشترت شهادة زواج مزيفة  لتثبيت عقد قرانها بالراحل دون أن تعرفه سابقا، وذلك بعد أن علمت بوفاة رجل لديه عقارات يمكن أن ترثها عن طريق الزواج به.

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ثم قدمت المرأة عن طريق وكيل لها طلبا إلى المحكمة لنيل الإرث.

أما القضاة فكشفوا تزوير المستندات أثناء النظر في القضية.

وقالت قناة بشكيريا التلفزيونية إن المرأة اعترفت أخيرا بذنبها، وحكم عليها بالسجن 4 أعوام وشهرين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

المصدر: فيستي. رو

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