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رجل يلقن عصابة سطو درسا لا ينسى! (فيديو)

مجتمع

رجل يلقن عصابة سطو درسا لا ينسى! (فيديو)
Live Leak: smellvir
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انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة لافتة قام خلالها رجل بنصب كمين محكم لعصابة أقدمت على اقتحام منزله بالقوة، في ولاية كنتاكي الأمريكية.

ويظهر المقطع كيف اقتحم رجال العصابة المنزل ظنا منهم أنهم يملكون عنصر المفاجأة، في حين كان قاطن المنزل يتوقع دخولهم على ما يبدو، إذ نصب كمينا محكما وفتح عليهم النار بعد أن صاروا داخل المنزل، الأمر الذي دفعهم للهرب سريعا.

وذكر مصدر رسمي في الشرطة الأمريكية أن صاحب المنزل أصيب بطلق ناري خلال المداهمة، في حين أصيب اثنان من أفراد العصابة بجروح أيضا، وألقت الشرطة القبض على أحد اللصوص والبحث جار عن البقية.

المصدر: Live Leak


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