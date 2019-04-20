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"الاستمتاع بالحياة" سرّ طول العمر

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آني ويلسون، المعمرة الأمريكية
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نفت آني ويلسون، المعمرة الأمريكية التي احتفلت أمس بميلادها الـ109،أن يكون هناك"سر لطول العمر"، وقالت إنها لم تفعل أي شيء خاص للبقاء على قيد الحياة لهذا السن سوى الاستمتاع بالعيش.

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وفي مقابلة مع إذاعة KHOU 11، علقت ويلسون التي تعيش في ولاية كارولينا الشمالية على سؤال عن سرّ طول عمرها بالقول:"الكثير من الناس يسألونني عن ذلك ، لكنني لا أفعل أي شيء خاص للبقاء طويلا على قيد الحياة. أنا أعيش فقط وأتمتع بحياتي".

لكن هذه المعمرة اعترفت بأن لديها "طقوسا" غريبة في حياتها، وقالت: "كل يوم جمعة أشرب كأساً من النبيذ"، وهذه المرة، قبل يوم واحد من عيد ميلادها الـ 109، لم تغير هذا التقليد الذي تمارسه منذ عشرات السنين.

في وقت سابق، قال أحد سكان فلوريدا البالغ من العمر 105 أعوام إن "سرّ طول العمر" يكمن في شعار "الاستمتاع بالحياة".

المصدر: نوفوستي

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