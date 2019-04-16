أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونصيحته السريعة للفرنسيين حول طريقة التعامل مع النيران التي التهمت كاتدرائية نوتردام جدلا واسع بين رواد مواقع التواصل الاجماعي.

وتمايزت تغريدة ترامب عن باقي رؤساء وقادة العالم بشكل واضح، حيث شارك فيها برأيه حول كيفية إخماد النيران، مشيرا إلى إمكانية استخدام الطائرات في إطفائها.

وورد في تغريدة الرئيس ترامب مايلي: "إنه لأمر مروع للغاية أن نشاهد النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام صهاريج المياه الطائرة لإخمادها. يجب التصرف بسرعة!".

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وفي إطار ما سبق، أكد خبراء إطفاء الحرائق، وعلى رأسهم القائد الأسبق لفوج إطفاء مدينة نيويورك، وين مكبارتلاند، أن استخدام الطائرات في إخماد حريق كالذي اشتعل في كاتدرائية نوتردام، يؤدي إلى كارثة حقيقية، ذلك لأن "رمي أطنان من الماء على البناء المشتعل من شأنه أن يسبب انهيار كاملا في بنيته، ويعقد الوضع أكثر".

وولدت تغريدة ترامب الأخيرة موجة سخرية لافتة على موقع تويتر، حيث كتب أحد المتابعين: "لقد أصبحت رجل إطفاء أيضا؟ يا رجل، يمكنك فعل كل شي!"، وأضاف آخر: "يعلم الجميع أن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به عند تعرض مبان تراثية هشة، لا تقدر بثمن، للخطر، هو إسقاط مئات الأطنان من الماء عليها".

Flying water tanks are not real. That was a movie. pic.twitter.com/3beUWsmn2I — Now! Solar (@NOW1SOLAR) April 15, 2019

Everyone knows that the right thing to do when priceless, historic, fragile works of art and architecture are endangered is to drop hundreds of tons of water on them.



God, what an embarrassment. https://t.co/RAvD27nakV — Brian Beutler (@brianbeutler) April 15, 2019

No worries folks, the firefighting expert has now logged on https://t.co/Z1z508JsSz — Justin Baragona (@justinbaragona) April 15, 2019

المصدر: تويتر + إنديبندنت