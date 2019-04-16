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شرطي يغتصب سيدة بعيد الإبلاغ عن تعرضها لاغتصاب جماعي!

مجتمع

شرطي يغتصب سيدة بعيد الإبلاغ عن تعرضها لاغتصاب جماعي!
You-Tube: PlayEven Fashions
(صورة تعبيرية)
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أقدم شرطي باكستاني على اغتصاب امرأة، مباشرة عقب إبلاغها الشرطة عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي، في إقليم البنجاب في البلاد.

وبدأت الحادثة عندما قدمت الضحية إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضها لجريمة اغتصاب جماعي، حيث اصطحبها أحد العناصر إلى مكان معزول وقام باغتصابها هناك.

وأشارت الضحية إلى أن الشرطي اصطحبها إلى منزل مهجور، بحجة نيته الحصول على مزيد من المعلومات حول جريمة الاغتصاب الجماعي، ليهاجمها بداخله ويعتدي عليها بشكل مفاجئ.

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وعلاوة على ما سبق، ادعت المرأة أن الشرطي صور اعتداءه الجنسي عليها وهدد بنشر الفيديو المسجل إذا ما قامت بالإبلاغ عما فعل، في حين أكدت مصادر محلية أنه تم إلقاء القبض على الشرطي المتورط في وقت لاحق.

وتشغل مؤخرا أجهزة الشرطة الباكستانية موضع التدقيق والشك، خاصة مع انتشار تقارير تتحدث عن قتل عناصر شرطة لمجرمين ومشتبه بهم، رميا بالرصاص وخارج نطاق القضاء، في أنحاء متفرقة من البلاد.

المصدر: Sputnik News

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