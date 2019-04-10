محكمة مصرية تحبس الراقصة الروسية "جوهرة"

قررت محكمة الجيزة، حبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

وضبطت قوات الأمن المصرية، الراقصة الروسية "يكاتيرينا أندرييفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة صدر، في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص مقطع فيديو، تبين أن الراقصة تظهر فيه ولم تكن ترتدي زي رقص مطابق للمواصفات.

وقالت مصادر أمنية، إن الراقصة حضرت للقاهرة قبل 6 أيام من ضبطها في فبراير 2018، ومقيمة في إحدى الشقق بمنطقة الدقي، وقد ظهرت لها بعض مقاطع الفيديو على الفيسبوك، تظهر فيها الراقصة وهي ترتدي زي رقص بدون "شورت"، ما يتسبب في وضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق.

وشرحت المصادر، أنه عقب ظهور تلك المقاطع، أمر اللواء مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة حول تلك الراقصة، وتوصلت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء مدير المباحث، ورئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أن الراقصة تحمل الجنسية الروسية، ومقيمة في منطقة الدقي، وتم استئذان النيابة العامة لضبطها بتهمة التحريض على الفسق.

وانطلقت قوة من المباحث بقيادة رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط من الإدارة، لضبط الراقصة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإحالة الراقصة للنيابة وباشرت التحقيقات نيابة قسم الجيزة، ووجهت للراقصة تهمة التحريض على الفسق.

وتمت إحالتها للمحاكمة الجنائية، وبعد تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ.

المصدر: RT