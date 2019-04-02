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"دكتور فيل" يوثق لحظة حلاقته لشاربه المميز (صورة)

مجتمع

You-Tube: Dr. Phil
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نشر خبير علم النفس الشهير، فيل ماكجرو، تغريدة جديدة عبر موقع تويتر، وثق من خلالها عملية حلاقته لشاربه المميز.

وأقدم الخبير فيل على تغيير ملامح وجهه عندما حلق شاربه المميز، مشاركا تلك اللحظة مع مئات الآلاف من محبيه ومتابعيه عبر تويتر، وأتبع الصورة بعبارة: "حسنا.. لقد فعلتها". 

ويشكك متابعون في مدى واقعية الحادثة، حيث أشاروا إلى ظهور صورتين لفيل فقط، واحدة بوجود الشارب وأخرى بدونه، أي أنه لم يوثق لحظة حلاقته للشارب في مقطع فيديو مثلا، الأمر الذي جعلهم يرجحون أن الصورة قد أنتجت بفعل مؤثرات خاصة وأنها قد تكون "كذبة نيسان".

وكان "دكتور فيل" قد أقدم مسبقا على حلاقة شاربه في عام 2010، وذلك لأول مرة في 40 عاما، قبيل ظهوره في حلقة تلفزيونية لبرنامج أوبرا وينفري. 

ويشتهر فيل ماكجرو، باسم "دكتور فيل"، خبير علم النفس الذي سطع نجمه أول مرة في تسعينيات القرن الماضي، عندما دعته الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، للظهور في برنامجها عدة مرات.

المصدر: Sputnik News + Twitter

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