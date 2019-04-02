معجزة حقيقية تنقذ طفلة دهستها سيارة بسرعة جنونية! (فيديو)

نجت طفلة أمريكية (9 سنوات) بمعجزة حقيقية من موت محتم، إثر دهسها بسيارة تسير بسرعة جنونية، أثناء لعبها أمام منزل العائلة، في 29 مارس الماضي.

وجرت الحادثة عندما اصطدمت سيارة مسرعة من نوع "فورد" بمنزل عائلة هولمز، الواقع في مقاطعة ديكالب، في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث دهست السيارة الطفلة، لاديريهانا هولمز، قبل أن ترتطم بالجدار الخارجي للمنزل.

وتحدثت والدة الطفلة، شارلوت بولتون، عن لحظة صدمتها وذهولها عندما هرعت إلى خارج المنزل، لتجد طفلتها ممدة على الأرض بلا حراك وبعينين مفتوحتين، حيث ظنت في بادئ الأمر أن لاديريهانا قد ماتت.

وكانت الطفلة في حالة صحية حرجة عند إسعافها إلى المشفى، حيث تعرضت لتسرب في صمام قلبي، وكسر في الجمجمة، وكسر في عظم الحوض، في حين نشر والدها مؤخرا صورة من داخل المشفى مؤكدا أن لاديريهانا قد أصبحت بحالة جيدة.

ووفقا لما أدلت به عائلة لاديريهانا التي كانت في المنزل آنذاك، فإن شخصين كانا في السيارة عند وقوع الحادث، ولاذ كلاهما بالفرار، في حين تعذر التحقق من عدد ركاب السيارة بالاعتماد على تسجيلات كاميرا المراقبة.

كما أكدت شرطة المقاطعة أن صاحبة السيارة لم تكن خلف المقود أثناء وقوع الحادث الرهيب، إنما حبيبها هو الذي كان يقود السيارة في ذلك اليوم، إلا أن محامي عائلة هولمز تحدث عن أن الشخصين في السيارة، مراهقان.

وما زالت الشرطة الأمريكية تسعى جاهدة للتحقق من هوية من كان في السيارة عند وقوع الحادثة.

المصدر: NBC News