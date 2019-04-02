ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات

أصدرت ولاية كنتاكي الأمريكية قانونا يحظر ممارسة الجنس بين الإنسان والحيوان، في حين تبقى 4 ولايات أمريكية فقط بدون تشريع كهذا.

ووقع حاكم ولاية كنتاكي، مات بيفن، شخصيا على القانون التشريعي الذي يحظر أي "تواصل جنسي" بين الإنسان والحيوان، في حين تم تعريف "التواصل الجنسي" بأنه "أي فعل يرتكب بين إنسان وحيوان بغرض الإشباع الجنسي، الإثارة الجنسية، سوء معاملة الحيوان، أو بهدف مادي".

وفي إطار ما سبق، تحدثت مصادر محلية أنه لم يتبق سوى 4 ولايات أمريكية بدون التشريع السابق، هي: هاواي، ويست فيرجينيا، وايومنغ، نيومكسيكو، في حين أثمرت المحاولات المتكررة في ولاية كنتاكي بفرض القانون التشريعي في نهاية المطاف.

وسبب الخبر مفاجأة حقيقية لمتابعي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استهجن البعض من شرعية ممارسة الجنس مع الحيوان في الولايات الأربع السابقة، بينما تعجب آخرون من ضرورة لجوء السلطات لفرض قانون كهذا.

I don't know if I'm more worried about them "not" having a law against it or the idea that any State "needs" a law against it?

Just saying. pic.twitter.com/fmlgjWH7iR — Damien Williams (@UMwillie13) March 28, 2019

There.... had to be a law made. That wasn't common sense enough....? — Mary Booth (@MaryBoo70819279) March 30, 2019

Kentucky bans bestiality this week, there are still 4 more states that allow it. 😳😳😳 — CJ Loves divinatory arts (@CJlovescrypto) March 28, 2019

المصدر: Sputnik News