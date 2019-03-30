ربما لا يعلم الكثيرون أن لدى مغني البوب الراحل، مايكل جاكسون، أخت سرية تدعى جوفوني، وهي نتاج علاقة غرامية خفية لوالده، جوزيف جاكسون، استمرت 25 عاما.

وكشفت جوفوني جاكسون، البالغة من العمر 44 عاما، عن معاناتها من تجاهل العائلة الشهيرة لها طوال حياتها، مدعية أن والدها عاملها وكأنها "فتاة أبيها"، في حين كان يعتدي بالضرب على بقية أبنائه.

وذكرت تقارير "ديلي ميل" البريطانية، أن جوزيف جاكسون (جو) التقى سرا بوالدة الأخت غير الشقيقة، شيريل تيريل، في أوائل السبعينيات، وسرعان ما وقع في غرامها.

وتقول الأخت السرية، التي ولدت في 30 أغسطس عام 1974، إنها نشأت سرا في كنف والده ووالدتها، تيريل، في منزل على بعد 5 أميال فقط من منزل الزوجية الشهير في إنسينو، كاليفورنيا.

وفي كتابها "Bastard Child"، كشفت جوفوني عن تفاصيل حصرية حول والدها، جو، حيث وصفته بأنه أب محب يزور أسرته السرية الثانية بشكل شبه يومي، كما كان كريما ويقدم لها الكثير من الهدايا في الأعياد.

وأوضحت أخت ملك البوب، أن جو أمضى الكثير من الوقت في منزلها، لدرجة أنه احتفظ بقارب فاخر في حديقة المنزل الخلفية، لأكثر من 20 عاما.

وأضافت جوفوني: "كان يزورنا معظم الأيام دون سابق إنذار، كان حاضرا للغاية في حياتي، كنت فتاة أبي. كان يُحضر لي دمى من كل دولة زارها، الصين وإنجلترا وألمانيا".

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وفي أوائل العشرينات من عمرها، انتقلت جوفوني وابنتها ياسمين للعيش مع جو في لاس فيغاس، عندما ابتعد عن منزل العائلة.

وعندما بلغت ياسمين عامها الثاني، بدأت علاقة جوزيف مع شيريل بالانهيار. واستطردت جوفوني قائلة: "لقد أدركت أمي أنها لم تعد ترغب في الاستمرار، ومن الصعب الخروج من علاقة كهذه. ما فعلته أمي لم يكن صحيحا، ولكن الناس يرتكبون أخطاء، وعندما التقت بأبي كانت صغيرة، في العشرينات من عمرها".

يذكر أن شيريل توفيت في عام 2014، وتوفي جو في يونيو من العام الماضي عن عمر يناهز 89 عاما.

المصدر: ذي صن