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امرأة تضع تابوتا بجثمان زوجها قبالة مبنى حكومة مقاطعة روسية

مجتمع

امرأة تضع تابوتا بجثمان زوجها قبالة مبنى حكومة مقاطعة روسية
Twitter/A. Tuimasov
صورة من تويتر
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فتحت وزارة الداخلية في مقاطعة سمارا الروسية تحقيقا في حادثة غريبة، وضعت فيها مواطنة تابوتا يضم جثمان زوجها أمام مبنى حكومي.

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ورفضت لجنة التحقيق رفع دعوى جنائية ضد المواطنة، أنا بولوتنيكوفا، وأحالت قضيتها إلى النيابة لتأكيد هذا القرار.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق في المقاطعة في حديث أدلى به، يوم الجمعة 29 مارس، لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن أنا بولوتنيكوفا، لم تتمكن من دفن زوجها في المقبرة، حيث لم يسمح لها القائمون عليها بحفر قبر.

وبعد ذلك، وضعت المرأة التابوت وبداخله جثمان زوجها قبالة مبنى الحكومة الإقليمية.

وبعد التحقيق الذي أجراه الموظفون في إدارة خدمات الجنازات، قدم مدير المقبرة استقالته.

وأوعز محافظ سمارا، دميتري أزاروف، إلى الجهات المختصة بضبط خدمات الدفن عن طريق البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية.

المصدر: فيستي.رو

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