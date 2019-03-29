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شرطي روسي يدين مشهدا إباحيا جرح مشاعره!

مجتمع

شرطي روسي يدين مشهدا إباحيا جرح مشاعره!
youtube.com/MrArsenvif
صورة أرشيفية
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أثار مشهد إباحي حفيظة شرطي أثناء مشاهدته لحلقة من المسلسل التلفزيوني "البحيرة الميتة" على قناة "تي إن تي" الروسية، لعرضه بعض التفاصيل غير المبررة برأيه.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الشرطي من مدينة بطرسبورغ الروسية استشاط غضبا، وفقا له، لدى رؤيته لشرطي يستخدم مسدس خدمة (مسدس الشرطة) في مشهد ممارسة الجنس مع صديقته.

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وقال الشرطي: "كوطني وشرطي سابق، فإن هذا المشهد المهين يشهر بالشرطة الروسية".

ويعتقد الشرطي السابق أن "هذا المشهد الدرامي يجعل من عنصر الشرطة شخصا منحرفا جنسيا، وشرطيا غير مهني فيما يتعلق باستهتاره بسلاح الخدمة، وهذا بدوره يلقي بظلاله على وزارة الشؤون الداخلية".

المصدر: نوفوستي

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