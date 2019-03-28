مديرة مطعم تقتل زبونا بصق عليها!

اتهمت مديرة مطعم وجبات سريعة في الولايات المتحدة بارتكابها جريمة قتل من الدرجة الأولى، عقب إطلاقها النار على زبون كان قد بصق عليها خلال جدال حاد دار بينهما.

وجرت الحادثة الرهيبة في أحد مطاعم "Arby's"، في مدينة تولسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما، عقب اندلاع مشادة كلامية بين المديرة، ديونا يونغ، والزبون، ديسين تالينت، حيث احتد الصدام بين الطرفين لدرجة قام فيها الأخير بتهديد يونغ والبصق عليها.

وانتهى الجدال الحاد بتوعد تالينت المديرة بالعودة إلى المطعم وإيذائها، لتقوم الأخيرة باستدعاء الشرطة والإبلاغ عن الحادثة، حيث كتب عناصر الشرطة في تقريرهم أن تالينت "معتد مشتبه به".

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وفعلا، وفى تالينت بوعده وعاد إلى المطعم بعد مرور ساعة تقريبا، لكنه لم يدخله إنما أخذ يدور بسيارته في موقف السيارات، حيث استقلت يونغ سيارتها ولحقت به بعد مغادرته المطعم للمرة الثانية، وأطلقت عليه النار من مسدس غير مرخص.

وذكرت الشرطة أن الرصاصة أصابت تالينت في جذعه، ما تسبب باصطدام سيارته بمتجر غذائي، ليسعف إلى المستشفى ويلقى مصرعه هناك.

وجرى اعتقال مديرة المطعم بعد يومين من ارتكابها للجريمة، في حين تواجه اليوم تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى.

المصدر: ABC News