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القدر يكاد يمنع إتمام زواج عريسين! (فيديو)

مجتمع

القدر يكاد يمنع إتمام زواج عريسين! (فيديو)
pexels-Jasmine Wallace Carter
صورة أرشيفية
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انهارت واجهة مبنى دار الثقافة في قرية كراسنوغولسكي في جمهورية بشكيريا الروسية، وكادت أن تسحق زوجين متوجهين لتقديم طلب زواج.

ويظهر الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة رجلا وامرأة يصعدان درج المبنى ويدخلانه، وبعد ثوان معدودة، تنهار كومة من الحطام على الأرض.

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ووقع الحادث في شارع كامونيستيتشسكايا، في 2 مارس الجاري، عندما انهارت مظلة مدخل مبنى دار الثقافة الذي يضم بداخله مكاتب عقد القران في القرية.

وتفيد التقارير الصحفية بأن السبب الرئيس لانهيار المظلة التي يبلغ طولها 20 مترا، هو تراكم الثلوج عليها. ولم يصب أحد جراء الحادث بأذى.

المصدر: إزفيستيا

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