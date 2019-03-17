كلبة تعتني بتلميذة مدرسة في حالة فريدة! (فيديو)

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو طريف لكلبة "ترعى" طفلة صينية أثناء أدائها لواجباتها ووظائفها المدرسية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن القصة حصلت في مدينة غويانغ بمقاطعة قويتشو الصينية، بعد أن درّب رجل صيني الكلبة على مراقبة ابنته أثناء كتابتها لوظائفها ودراسة فروضها.

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ويظهر الفيديو الطفلة جالسة خلف طاولة تنجز وظائفها وتدرس موادها من الكتب والدفاتر. كما يبين الفيديو الكلبة من الجانب الثاني للطاولة، وهي تقف على قائمتيها الخلفيتين وتستند بالأماميتين على الطاولة وتراقب الطفلة.

وأكد الرجل أن ابنته تعاني من تشتت التفكير بسبب انشغالها بهاتفها الذكي وهذا ما يصرفها عن التركيز على دروسها، وقال: "أشرت إلى الطاولة وأمرت الكلبة بأن تراقب ابنتي أثناء دروسها".

وأوضح الأب أنه قام بتدريب الحيوان الأليف منذ سن مبكرة، لذلك تستطيع الكلبة الآن تنفيذ أي أمر بدقة وعناية.

المصدر: ديلي ميل