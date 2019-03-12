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رجل يعبر المحيط الأطلسي ويحقق رقما قياسيا رغم الإعاقة!

مجتمع

رجل يعبر المحيط الأطلسي ويحقق رقما قياسيا رغم الإعاقة!
Gettyimages.ru Handout / Handout
لي سبينسر
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عبر جندي سابق في البحرية البريطانية، مبتور الساق، المحيط الأطلسي في قارب تجديف وسجل رقما عالميا قياسيا جديدا.

ووصل لي سبينسر إلى أمريكا الجنوبية في 36 يوما، حيث أبحر لأكثر من ستة آلاف كيلومتر، وتمكن من تحطيم الرقم القياسي السابق لرجل عبر المحيط الأطلسي في عام 2002، في 96 يوما.

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وكتب على حساب يحمل اسم سبينسر في تويتر: "لقد فعل ذلك للتو! لي سبينسر حطم الرقم القياسي لعبور المحيط الأطلسي وحده. وكان عليه التجديف من البر الرئيس لقارة أوروبا إلى البر الرئيس لقارة أمريكا الجنوبية في 36 يوما".

وذكرت صحيفة "The Telegraph"، أن لي سبينسر البالغ من العمر 49 عاما أبحر، في 9 يناير الماضي، من بورتيماو جنوب البرتغال، لكنه أجبر على التوقف لأربعة أيام في جزر الكناري لإصلاح جهاز نظام الملاحة على زورق التجديف (الأمل) "Hope"، المصمم خصيصا له.

المصدر: لينتا. رو

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