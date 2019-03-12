7 حيل علمية لكسب إعجاب الآخرين!

يمكن أن تتطلب عملية بناء صداقات جديدة بعض الوقت والصبر وقليلا من الحظ، ولكن بعض الحيل البسيطة يمكن استخدامها لتسهيل ذلك.

وجاء العلم بـ 7 حيل يمكن استخدامها لبناء صداقات أفضل، وهي:

1- ابتسم كثيرا

يعد الابتسام مفتاح الصداقات الجديدة، لأن الناس يتعاملون مع المشاعر الإيجابية عندما يلتقون بغريب، ويبتعدون عن أولئك الذين يعبرون عن الغضب أو الحزن.

كما تتميز السعادة بأنها معدية إلى حد ما، والناس أكثر عرضة للإعجاب بك إذا كانوا في مزاج جيد.

وفي دراسة أجريت عام 2015، وجد علماء جامعة كاليفورنيا أن الناس يميلون إلى الشعور بالقرب من الغرباء، الذين يظهرون مشاعر إيجابية.

إقرأ المزيد

2- كشف الجانب الضعيف في شخصيتنا

عادة ما نخفي مخاوفنا أو عيوبنا عندما نلتقي بأشخاص جدد، ولكن مشاركتهم هذا الجانب يمكن أن تساعدنا في تكوين أصدقاء جدد.

ويعتبر التعرض للمخاطر أمام فرد ما، علامة على الثقة والشجاعة، ويجعلنا نبدو أكثر صدقا وإحساسا.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد أنه عندما نحاول إخفاء مشاعرنا، فإن الآخرين يكتشفون ذلك بسرعة، ما يفسر سبب الانزعاج من الأفراد "الزائفين".

3- امتلاك روح الدعابة

يمكن القول إن الحس الفكاهي الجيد هو مفتاح أي رابطة اجتماعية.

ويفرز الضحك مواد كيميائية في الدماغ، تثير مشاعر السعادة والرفاهية، حيث أظهرت دراسة أجرتها جامعة ولاية "Illinois"، أن روح الدعابة أمر هام في بناء الصداقات.

4- محاكاة سلوك الآخر

يقول المثل القديم: "الطيور على أشكالها تقع"، ويشعر الغرباء بأنهم أقرب إليك إذا حاولت محاكاة أسلوبهم وسلوكهم.

وتُعرف الخدعة المستخدمة باسم النسخ المتطابق، الذي يشمل نسخ لغة الجسد والإيماءات وتعبيرات الوجه، ما يمكن أن يعمّق العلاقات الاجتماعية.

إقرأ المزيد

5- لا تنس الاتصال الجسدي

يؤدي لمس الناس بشكل عرضي إلى التقارب مع الآخرين، مثل وضع اليد على الكتف أثناء الدردشة.

وفي الوقت نفسه، يجب الحرص على عدم المبالغة في الأمر، فبعض الأشخاص يفضلون الاتصال الجسدي أكثر من غيرهم، لذا يجب مراقبة التحركات بعناية تامة.

6- مجاملة الآخرين

الجميع يحب المجاملة، لذا ليس من المفاجئ أنها أداة مفيدة عند محاولة تكوين صداقات جديدة.

7- دعهم يتحدثون عن أنفسهم

تساهم عملية ترك الآخرين للتحدث عن أنفسهم، في بناء صداقات جديدة، فهي تساعدهم على الشعور بالتقدير والاستماع إليهم.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الحديث عن أنفسنا هو أمر طبيعي ومفيد، مثل تناول الطعام والمال والجنس.

المصدر: ذي صن