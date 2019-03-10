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مصر.. تاجر ملابس يذبح زوجته بالمنوفية

مجتمع

مصر.. تاجر ملابس يذبح زوجته بالمنوفية
Reuters
الشرطة المصرية - أرشيف -
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قام تاجر ملابس بقرية عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا، في دلتا النيل في مصر، بذبح زوجته بعد 10 أيام من زواجهما.

وقام فوزي ابن قرية عرب الرمل بالزواج منذ 10 أيام بعد وفاة زوجته لتعيره زوجته الجديدة بعدم رجولته، فأحضر سكينا من المطبخ وانهال عليها حتى لقيت حتفها.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقا في الحادثة، ولدى استجواب المتهم أكد أن زوجته الجديدة تعيره بعدم رجولته فانهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

المصدر: RT

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