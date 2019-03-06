نهر سوري ينبعث من جديد ويخطف حياة طفل

تحاول فرق الإنقاذ العثور على جثة الطفل محمد درويش الذي غرق في نهر الغمقة في مدينة طرطوس.

مصادر في المحافظة ذكرت لـ RT أن الطفل (9 سنوات) كان يحاول استعادة كرته التي سقطت قرب المجرى، حين جرفته المياه، وتشير إلى أن بعض الذين كانوا في المكان وصلوا قبل الشرطة والضفادع البشرية، وحاولوا إنقاذه لكن سرعة جريان الماء، والمياه المتعكرة، حالت دون ذلك، وهو أيضاً ما واجه فرق الإنقاذ التي ما زالت تحاول انتشال الجثة.

وكان النهر طيلة السنوات الماضية، شبه متوقف عن الجريان، وكان الأطفال يلعبون بالقرب منه، دون أي خطورة، إلا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والمحافظة، خلال الأيام الماضية، أعادت للنهر حيويته. ونعت أسرة الطفل فقيدها على صفحات الفيسبوك، مع صور له.

دمشق- أسامة يونس