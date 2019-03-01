شفاعة أمير سعودي تعتق رقبتين!

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن شفاعة أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز نجحت في إعتاق رقبتين، وذلك بعد اجتماع الأمير بأولياء الدم في محافظة بيشة.

وأفيد بأن أمير منطقة عسير التقى في محافظة بيشة أمس، بأولياء الدم، وجاء عفو هؤلاء وتنازلهم تقديرا لحضوره ووجاهته.

وعلى خلفية هذا الحدث دشن مغردون هاشتاغا يقول: "شفاعة أمير عسير تعتق رقبتين"، حيث ثمن المغردون شفاعة ووجاهة الأمير ودوره في إعتاق الرقبتين.

وفي حادثة أخرى منفصلة، نجحت شفاعة ووجاهة وزير الحرس الوطني السعودي عبد الله بن بندر بن عبد العزيز في إعتاق رقبة سجين يدعى محمد بن هليل الفدعاني، بعد أن التقى بأولياء الدم في حي النظيم.

وبهذه المناسبة، تحدث الأمير عبد الله بن بندر "للمواطن فريج بن عبيد الفدعاني العنزي عن فضل عتق الرقبة وأجره الكبير، ولحمة أبناء المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".

وأعلن بالمقابل ولي الدم عفوه وتنازله مضيفا في هذا السياق قوله: "الدم غال وولاة أمرنا أغلى".

المصدر: سبق