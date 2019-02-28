نشطاء مصريون يتداولون فيديو لسائق قطار ومساعديه "يتعاطون المخدرات" داخل القطار

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو صور منذ شهور قالوا فيه إنه لـ"سائق قطار ومساعديه وهم يرقصون ويتعاطون المخدرات داخل كابينة القطار في صورة توضح مدى الاستهتار!

وتسود حالة من الخوف المجتمع المصري عقب الحادث الذي فجع البلاد أمس وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في محطة مصر.

وعقب هذا الحادث تعالت الأصوات الحكومية وغير الحكومية للمطالبة بمحاسبة المتسببين فيه وكذلك للوقوف على تداعيات الإهمال الذي يسود في بعض القطاعات الخدمية في البلاد.

المصدر: وكالات