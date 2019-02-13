عرس هندي ينتهي بكارثة (فيديو)

انقلب حفل زفاف ضخم إلى معركة حامية الوطيس، شارك فيها ضيوف العرس وندل مطعم أحد الفنادق الفخمة في الهند، واستخدموا فيها "أسلحة" لا تخطر على بال.

ونشر موقع "Newsflare" فيديو التُقط، يوم الأحد 10 فبراير الجاري، في أحد فنادق الخمس نجوم في مدينة نيودلهي.

وتظهر مشاهد الفيديو كيف يهاجم ضيوف العرس المخمورين الندل و"يطلقون" عليهم مختلف الأواني من الصحون وأدوات الطعام الأخرى.

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كما يبين مشهد آخر كيف يلوح أحد المخمورين بصينية حديدية فوق نادل ملقى على الأرض، لكن الحشد يوقفه في الوقت المناسب عن ضربه.

وتحاول النسوة لجم اندفاع أزواجهن المخمورين في الحفل بعدة طرق، لكن محاولاتهن تبوء بالفشل وتستمر معركة حامية بين الضيوف وعمال المطعم.

وتبين أن سبب الاضطرابات كان شكوى قدمها عريف الحفل عن وجبات الطعام التي قدمت في وليمة العرس الفاخر.

وعلى الرغم من أن ممثلي الفندق قدموا تبريرا للأطباق الباردة بسبب انشغال الضيوف بالشرب وقضاء وقت ممتع لفترة طويلة قبل تناول الطعام، إلا أن تلك الأعذار لم تزد الضيوف إلا غضبا، إذ هجموا على الندل بكل ما أوتوا من قوة ولحقوا بهم حتى أروقة المطبخ.

وينوي صاحب الفندق تقديم شكوى إلى الشرطة حول سلوك ضيوف الحفل العدواني، بعد أن تم نقل أربعة موظفين، على الأقل، إلى المستشفى.

المصدر: لينتا. رو