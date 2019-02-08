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مقتل جندي روسي في سوريا أثناء أداء مهامه

أخبار روسيا

مقتل جندي روسي في سوريا أثناء أداء مهامه
Reuters Omar Sanadiki
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أعلنت وسائل إعلام روسية، أن جنديا روسيا لقي حتفه أثناء أداء مهامه في سوريا في أواخر الشهر الماضي.

وذكرت إدارة منطقة تيخوريتسك، التي ينتمي إليها العسكري، أن مكسيم بليتنيف (25 عاما)، جرى دفنه يوم الاثنين الماضي الموافق 4 فبراير، دون الكشف عن تفاصيل مقتله.

كذلك دوّن الموقع الخاص بسجل أسماء القتلى من العسكريين الروس في العهد القيصري والسوفيتي والروسي، اسم الجندي في قائمة القتلى.

المصدر: نوفوستي

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