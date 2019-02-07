لافروف يستقبل رئيس "تيار الغد" السوري المعارض

استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، رئيس "تيار الغد" السوري المعارض، أحمد الجربا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الطرفين بحثا "بصورة معمقة تطورات الوضع في سوريا ومحيطها، مع التركيز على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق نشاطاتها في جنيف بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وبنود قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي جدد تمسك موسكو الصلب بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى توجهه "نحو إيجاد سبل لتجاوز الأزمة من خلال قيام السوريين أنفسهم ببناء عملية سياسية مستقلة ومستدامة".

كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تهيئة الظروف المواتية لإعادة إعمار سوريا اجتماعيا واقتصاديا وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بيوتهم.

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واليوم الخميس أيضا، أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والبلدان الإفريقية، ميخائيل بوغدانوف، "مشاورات مفصلة" مع الجربا.

والثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، بأن رئيس "تيار الغد" السوري اقترح خطة لنشر نحو 10 آلاف مقاتل عربي وكردي في "المنطقة الأمنية" التي تعمل واشنطن وأنقرة على إقامتها شمالي سوريا.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية