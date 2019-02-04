بيشكيك: لافروف بحث مع جينبيكوف التحضير لزيارة بوتين إلى قرغيزيا

أعلنت بيشكيك أن الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيشكيك سير التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان في مارس القادم.

ونقلت الرئاسة القرغيزية عن لافروف قوله، إن زيارته إلى بيشكيك كانت مكرسة للتحضير لزيارة الرئيس بوتين إلى قرغيزستان، واجتماع اللجنة الحكومية الروسية القرغيزية.

وأضاف لافروف: "سنبحث بالتفصيل جميع مهام السياسة الخارجية التي كلف بها رئيسا البلدين، والتي تخدم تطوير علاقات التعاون في جميع المجالات المشتركة".

فيما أشارت الرئاسة القرغيزية إلى أن اجتماع اللجنة الحكومية الروسية القرغيزية سينعقد في الـ1 من مارس المقبل.

وكان دانيار سايديكوف رئيس قسم السياسة الخارجية بمكتب الرئيس القيرغيزى، قد أعلن في الـ23 من يناير الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور بيشكيك في مارس 2019.

المصدر: إنترفاكس