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كاميرا الأمن الروسي ترصد ثروات السيناتور الموقوف أراشوكوف

أخبار روسيا

كاميرا الأمن الروسي ترصد ثروات السيناتور الموقوف أراشوكوف
ثروات السيناتور المعتقل أراشوكوف في فيديو
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نشرت على مواقع التواصل مشاهد فيديو لعملية تفتيش محل إقامة ومكتب السيناتور الروسي الموقوف على ذمة جرائم اختلاس رؤوف أراشوكوف، وعززت الاتهامات المسندة إليه.

وصادر رجال الأمن لديه قطعا من السلاح الأبيض المصنوعة من المعادن الثمينة، وسبائك ذهب، ومبالغ طائلة من المال.

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وجاء في النص المرفق بالشريط: "هذا غيض من فيض، مما تم ضبطه أثناء التفتيش في ممتلكات السناتور رؤوف أراشوكوف وأقاربه".

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قررت محكمة منطقة باسماني بموسكو في جلسة مغلقة، توقيف رؤوف أراشوكوف على ذمة التحقيق حتى 30 مارس 2019.

ووجهت له تهمة الانخراط في نشاط مجموعة إجرامية، والضلوع في تنظيم جريمتي قتل لمآرب منفعية والضغط على الشهود في قضايا فتحت ضده.

وتم اعتقال السيناتور رؤوف أراشوكوف ممثل جمهورية قراتشاي تشيركيسيا في مجلس الاتحاد الروسي أمس الأربعاء، خلال جلسة عامة للمجلس فور رفع الحصانة عنه، فيما لم يعترف بأي من التهم الموجهة ضده بعد.

المصدر: لينتا رو

 

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