بوتين يهنئ سكان بطرسبورغ (لينينغراد) في الذكرى 75 لفك الحصار عنها

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سكان مدينة بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) بمناسبة الذكرى 75 لفك الحصار عنها، مؤكدا أن حصار النازيين للمدينة ومحاولة تدميرها يبقى ذكرى لن تُنسى.

وقال بوتين في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة إحياء ذكرى فك الحصار عن مدينة لينينغراد، إنه من واجب الجيل الحالي الحفاظ على حقيقة الأحداث التي عاشتها المدينة أثناء حصارها من قبل النازيين، مضيفا أن "واجبنا هو أن ننقل لأبناء أحفاد المنتصرين الحقيقة البطولية كاملة عن حصار لينينغراد، وشعور الإعجاب بشرف وكرامة سكانها، وألمنا لسقوط مئات آلاف الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن حصار مدينة لينينغراد استمر 872 يوما ودام منذ الـ8 من سبتمبر 1941 حتى الـ27 من يناير 1944 عندما تمكن الجيش الأحمر السوفيتي من فك الحصار عن المدينة البطلة، وقد تسبب الحصار في مقتل ما بين 650 ألفا و 1.5 مليون مدني جراء الجوع والقصف النازي اليومي البربري للمدينة.

المصدر: تاس