موسكو تكشف عن مدى صاروخها الخلافي مع واشنطن

أعلن قائد القوات الصاروخية والمدفعية الروسية ميخائيل ماتفيفسكي، أن المدى الأقصى لصاروخ 9M729 الذي يعتبر نسخة محدثة ومطورة عن صاروخ 9M728، هو 480 كم.

وأضاف ماتفيسفسكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "تم تأكيد مدى التحليق هذا، خلال مناورات القيادات الاستراتيجية "الغرب-2017".

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وقبل ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الجانب الروسي مستعد لأكبر قدر من الشفافية في ما يتعلق بهذا الصاروخ، مشددا على ضرورة تبني واشنطن خطوات مشابهة على صعيد منظومتها الصاروخية Aegis Аshore.

وأكد ريابكوف رفض اعتراف روسيا بقرار واشنطن الأحادي الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وتعتبره قرارا "لاغيا وباطلا من منظور القانون الدولي".

المصدر: RT