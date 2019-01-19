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روسيا تزوّد ميانمار بطائرات حربية

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روسيا تزوّد ميانمار بطائرات حربية
Sputnik
طائرة "ياك-130" التدريبية – القتالية
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باشرت روسيا في تنفيذ عقد خاص أبرمته مع ميانمار لتزويدها بطائرات تدريب حربية من نوع "ياك-130".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع في موسكو قوله: "استلمت ميانمار دفعة طائرات "ياك- 130" بموجب العقد الموقع مع روسيا".

ولم يحدد المصدر، عدد الطائرات التي تم تسليمها أو أي تفاصيل عن الصفقة وقال إنه تم تسليم الطائرات لميانمار نهاية العام الماضي.

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"ياك-130"، هي طائرة تدريب روسية متقدمة تحاكي خصائص طائرات الجيل 4+، بدأت عمليات تصميمها في 1991 ودخلت الخدمة في 2010.

ويمكنها تنفذ مهمات الاستطلاع والقتال وتقديم الدعم للقوات البرية بفضل قدرتها على حمل 3 أطنان من الصواريخ والقنابل.

المصدر: "إنترفاكس"

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