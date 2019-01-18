لماذا تريد كييف مراجعة شاملة لعلاقاتها مع موسكو؟

علق النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، روسلان بالبيك، في حديث لـRT على تصريح لوزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين بشأن عزم كييف المراجعة الشاملة للعلاقات مع روسيا.

ورأى بالبيك اليوم الجمعة أن "كليمكين تضغط عليه الأطر الزمنية الضيقة للحملة الانتخابية المقبلة، حيث تفسخ السلطات الأوكرانية الاتفاقات الموقعة مع روسيا في محاولة متشنجة منها لإزالة أي أثر روسي حتى ولو كان صغيرا، قبل حلول شهر مارس" الذي حدد الـ31 منه موعدا للانتخابات الرئاسية.

وأشار البرلماني الروسي إلى أن كليمكين، على ما يبدو، يسترشد بشعار رفعه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ومفاده: "ما بنوه الأجداد العظماء يمكن للرئيس الأوكراني الجديد تدميره في أي وقت".

وشدد بالبيك على أن دافع الجشع والتعطش للسلطة يسودان حاليا المشهد الأوكراني، واصفا هذه الظاهرة بـ"وباء يعصف بالسياسة الأوكرانية" وسيطلق عليه مستقبلا تسمية "متلازمة أوكرانيا".

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على كلام وزير الخارجية الأوكراني الذي قال في وقت سابق اليوم إن كييف "خفضت مجمل العلاقات مع روسيا إلى الحد الأدنى"، مؤكدا أن فترة العلاقات الطبيعية بين البلدين قد مضت إلى غير رجعة".

وأضاف كليمكين أن أوكرانيا بحاجة إلى وضع "نهج متكامل يتيح المراجعة الشاملة للعلاقات مع روسيا"، مشيرا إلى أن سلطات بلاده فسخت 49 اتفاقية موقعة سابقا مع روسيا.

المصدر: RT