الخارجية الروسية: ندعو واشنطن لجهود مشتركة لإيجاد حلول في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاستراتيجية "قبل فوات الأوان"، محذرة من عواقب سياسات واشنطن على الأمن والاستقرار الدولي.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية على "استعراض السياسات الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي" الذي نشره البنتاغون أمس الخميس، أن صدور مثل هذه الوثائق "يؤكد مرة أخرى ضرورة استئناف الحوار الروسي – الأمريكي على نطاق كامل حول مجمل المسائل المتعلقة بالرقابة على التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي".

وتابعت الخارجية الروسية: "ندعو الإدارة الأمريكية لإبداء الإرادة السياسية والبدء بعمل مشترك جدي للبحث عن سبل لحل القضايا المتراكمة في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان".

يتبع...