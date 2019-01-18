 
مباشر

الخارجية الروسية: ندعو واشنطن لجهود مشتركة لإيجاد حلول في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان

أخبار روسيا

الخارجية الروسية: ندعو واشنطن لجهود مشتركة لإيجاد حلول في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc9g

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاستراتيجية "قبل فوات الأوان"، محذرة من عواقب سياسات واشنطن على الأمن والاستقرار الدولي.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية على "استعراض السياسات الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي" الذي نشره البنتاغون أمس الخميس، أن صدور مثل هذه الوثائق "يؤكد مرة أخرى ضرورة استئناف الحوار الروسي – الأمريكي على نطاق كامل حول مجمل المسائل المتعلقة بالرقابة على التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي".

وتابعت الخارجية الروسية: "ندعو الإدارة الأمريكية لإبداء الإرادة السياسية والبدء بعمل مشترك جدي للبحث عن سبل لحل القضايا المتراكمة في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان".

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. جلسة لمجلس الأمن عن الوضع في ليبيا