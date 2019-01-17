خطة "ابن بار سخيّ الدمع" لقتل والديه وشقيقته

خطط شاب في الـ23 من عمره في مدينة سوتشي السياحية على البحر الأسود لقتل والديه وشقيقته الصغرى، ليرث عنهم دار العائلة المطلة على البحر.

ونشرت لجنة التحقيق الروسية على قناتها في يوتيوب شريط فيديو، ظهر فيه المتهم وهو يتفق مع القتلة المفترضين على شروط تنفيذ الجريمة.

وخلال اللقاء الذي جرى في سيارة حاول الشاب، تقديم "دفعة على الحساب" لرجل أمن انتحل شخصية قاتل مأجور.

ومن الحديث تبين، أن الجاني عرض 3 ملايين روبل على "القاتل"، وعد بتسديدها بالكامل بعد استحواذه على الميراث، وقدم سند أمانة بالمبلغ للقاتل و"أعوانه" في الجريمة، وهم من رجال الأمن أيضا.

وردا على سؤال عن سلوكه لدى سماعه نبأ مصرع أفراد عائلته، وعد الشاب مبتسما بأن يتصرف كما يتوجب على الابن البار فعله عند سماعه بمقتل أهله، وأنه سيدخل في حالة من الهستيريا وسيذرف الدمع الغزير على محبيه.

وبعد أن أبلغ "القتلة" بمخطط المنزل ومكان كاميرات المراقبة، حذرهم من وجود كلب شرس في فناء المنزل، وزوّدهم بسكين صيد كبير وقفازات وأقنعة.

وتم القبض على الشاب بتهمة التخطيط لجريمة القتل المتعمد، وأحيل إلى القضاء المختص.

المصدر: لينتا رو