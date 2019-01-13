طائرة تنحرف عن مدرج مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو (فيديو)

اضطر مطار "شيريميتيفو" الدولي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو لإغلاق أحد مدارجه، اليوم الأحد، بعد خروج طائرة منه، حسبما أفاد مسؤول في إدارة المطار لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأوضح المسؤول أن المدرج أغلق لأجل إجراء أعمال الصيانة التقنية الخاصة بإخراج الطائرة من مكان توقفها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الاضطراري قد تسبب في تأخر هبوط وإقلاع طائرات أخرى. وأضاف المصدر أن إدارة المطار تبذل جهودا لتجاوز تبعات الحادث بأسرع ما يمكن.

وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر في أجهزة الملاحة الجوية الروسية بأن طائرة "بوينغ" تابعة لشركة SmartWings الجوية التشيكية، والتي كانت تنفذ رحلة إلى براغ، انحرفت عن المدرج في مطار "شيريميتيفو" بعد أن سارت 300 متر عليه قبل الإقلاع. وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة أخفق في السيطرة عليها، ما أدى إلى انحرافها إلى اليسار عن المدرج على مسافة 100 متر.

وأضاف أن 40 راكبا من الطاقم المكون من 7 أشخاص كانوا على متن الطائرة ولم يصب أحد منهم باذى جراء الحادث.

المصدر: إنترفاكس