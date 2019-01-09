طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في روسيا

نفذت طائرة إماراتية هبوطا اضطراريا في مطار مدينة سمارا وسط روسيا، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت السلطات المحلية الروسية.

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وقال مصدر أمني لدى المواصلات بمقاطعة كويبيشيف إن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة "فلاي دبي"، والتي أقلعت من دبي، هبطت اضطراريا في مطار "كوروموتش" في سمارا، بعد ورود بلاغ، عند الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، بحدوث خلل في عمل جنيحات الطائرة.

ورجّح المصدر أن يكون سبب الخلل الفني هو تجمّد الجنيحات في ظروف انخفاض درجة حرارة الجو، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بجسم الطائرة التي كان على متنها 170 راكبا والطاقم المكون من 7 أشخاص.

المصدر: نوفوستي