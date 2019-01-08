بدء النظر في قضية مقتل السفير الروسي في تركيا

عقدت في أنقرة اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الأولى في قضية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف في ديسمبر 2016.

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ونقلت وكالة تاس عن مصدر قضائي أن بعض المتهمين متوارون خارج تركيا، ولن يمثلوا أمام المحكمة خلال جلسة اليوم.

وبلغ عدد المعتقلين على ذمة القضية 18 شخصا، 4 منهم محبوسون ويدلون بإفاداتهم في الجلسة عبر اتصال مرئي.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة التركية ملف اغتيال كارلوف للقضاء، وتضمنت لائحة الاتهام أسماء 28 شخصا، بينهم رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، والموظف الحكومي السابق شاهين سوغوت، الذي يعتقد أنه هو من أعطى منفذ الجريمة أمر قتل السفير.

المصدر: "تاس"